المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط 1%

وقالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، أمس الخميس، إن الضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها جاءت ردًا على هجمات وقعت مؤخرًا على القوات الأميركية في العراق وسوريا وهي هجمات تزايدت منذ شن الاعتداءات التي تقوم بها قوت الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين من أبناء قطاع غزة.