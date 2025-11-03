انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية (0.8%)

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.5%) إلى (48.41) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين (0.1%) إلى (1566.40) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.6%) إلى (1424.88) دولارًا.