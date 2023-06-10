المركز السعودي للاعتماد يحتفي باليوم العالمي للاعتماد

احتفى المركز السعودي للاعتماد باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف الـ 9 يونيو من كل عام، بتنظيم فعاليات ملتقًى تحت شعار "الاعتماد وتعزيز مستقبل التجارة الدولية"، بحضور معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي وعدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بمجالات الاعتماد والجودة، بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والخاصة.
واستهل فعاليات الملتقى المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبد الرحمن القعيّد، بكلمة أشار فيها إلى أهمية الاعتماد ودوره في تعزيز التجارة الدولية من خلال رفع جودة المنتجات وإيجاد سلاسل إمداد محلية وعالمية موثوقة.
وجرى خلال الملتقى عقد جلستين حواريتين الأولى بعنوان "جودة الصناعة السعودية.. ضمان النفاذ إلى الأسواق العالمية"، والثانية بعنوان "دور الجودة في دعم سلاسل الإمداد العالمية"، بمشاركة متحدثين من الجهات الحكومية والشركات الخاصة.
يذكر أن المركز السعودي للاعتماد يحرص على الاحتفاء باليوم العالمي للاعتماد، بالتزامن مع احتفاء المنتدى الدولي للاعتماد "IAF" والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات "ILAC" إضافةً إلى أجهزة الاعتماد الدولية حول العالم، مستندًا على أهدافه الاستراتيجية الرامية للوصول بمنظومة الجودة في مجال الاعتماد في المملكة العربية السعودية إلى أفضل عشر دول عالميًا بحلول العام 2030م.