المركز السعودي للاعتماد يحتفي باليوم العالمي للاعتماد

يذكر أن المركز السعودي للاعتماد يحرص على الاحتفاء باليوم العالمي للاعتماد، بالتزامن مع احتفاء المنتدى الدولي للاعتماد "IAF" والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات "ILAC" إضافةً إلى أجهزة الاعتماد الدولية حول العالم، مستندًا على أهدافه الاستراتيجية الرامية للوصول بمنظومة الجودة في مجال الاعتماد في المملكة العربية السعودية إلى أفضل عشر دول عالميًا بحلول العام 2030م.