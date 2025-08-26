الذهب يرتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%) ليصل إلى (3384.34) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس ليسجل أعلى مستوى له في أسبوعين مع تراجع مؤشر الدولار (0.3%) مقابل سلة من العملات.