"أوبك" تثمّن قرار السعودية بتمديد الخفض التطوعي مليون برميل يوميًا ليستمر خلال أغسطس

أعرب الوزراء عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية لتمديدها الخفض التطوعي الذي قدَّمته، البالغ مليون برميل في اليوم، ليستمر خلال شهر أغسطس، كما قدَّموا الشكر للاتحاد الروسي للخفض التطوعي الإضافي للصادرات الذي قدَّمه بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والجزائر للخفض التطوعي الإضافي الذي قدمته، البالغ 20 ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس من عام 2023م.