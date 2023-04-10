الذهب يهبط في المعاملات الفورية 0.8 في المائة

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 236 ألف وظيفة في مارس، مقابل توقعات عند 239 ألفاً. كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5 مقابل 3.6 في المائة في الشهر السابق.