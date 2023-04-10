الذهب يهبط في المعاملات الفورية 0.8 في المائة

تراجعت أسعار الذهب بـ1 في المائة لما دون الألفي دولار اليوم بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة مرة أخرى في مايو.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1992.97 دولاراً للأوقية بحلول الساعة (06:13) بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 في المائة إلى 2007.80 دولارات.
وزاد مؤشر الدولار 0.1 في المائة، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة للمشترين في الخارج.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 236 ألف وظيفة في مارس، مقابل توقعات عند 239 ألفاً. كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5 مقابل 3.6 في المائة في الشهر السابق.
وعادة ما ينظر للذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة هذا الأصل الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بـ1 في المائة إلى 24.75 دولاراً للأوقية، فيما نزل البلاتين 0.7 في المائة إلى 1000.78 دولار وهبط البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1464.79 دولاراً.