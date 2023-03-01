مدفوعاً بتحسُّن النشاط الصناعي بالصين.. "برنت" يرتفع إلى 83.90 دولار للبرميل

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني في فبراير، إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2012، ما يشير إلى ارتداد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة بعد التخلي عن القيود الصارمة المتعلقة بالوباء.