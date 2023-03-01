مدفوعاً بتحسُّن النشاط الصناعي بالصين.. "برنت" يرتفع إلى 83.90 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، مع تحسُّن معنويات المستثمرين بعد البيانات الصينية التي أظهرت تسجيل النشاط الصناعي الصيني أكبر تحسُّن في أكثر من عقد.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني في فبراير، إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2012، ما يشير إلى ارتداد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة بعد التخلي عن القيود الصارمة المتعلقة بالوباء.
هذا وتخطط روسيا لخفض إنتاجها اليومي من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من الشهر الجاري.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.54% أو 45 سنتًا إلى 83.90 دولار للبرميل، في الساعة 09:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل 0.57% أو 44 سنتًا عند 77.49 دولار للبرميل.