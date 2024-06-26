استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2319.95 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قُبيل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي تصدر هذا الأسبوع، والتي قد تتيح مزيداً من الوضوح بشأن موعد أول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2319.95 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيراً يُذكر مسجلة 2331.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 28.94 دولار، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 989.70 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.5 % إلى 943.49 دولار.