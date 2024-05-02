عند 12352 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً

وكانت أسهم شركات: الباحة، وريدان، والتعاونية، والصناعات الكهربائية، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الكيميائية، ومرافق، وزجاج، وساسكو، وشاكر، الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و5.36%.