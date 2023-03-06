الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10447 نقطة

وكانت أسهم شركات: ثمار، وعذيب للاتصالات، والوطنية للتعليم، وعلم، وحلواني إخواني، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بوان، ونقي، وسلوشنز، وزين السعودية، ومبكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و 3.02%.