نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرخصة من "وافي" بنسبة 139%

وقال الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف: رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 139% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث رخّصت اللجنة 79 مشروعًا لإتاحة 1832 وحدة عقارية جديدة في جميع مناطق المملكة، كما بلغ معدل نمو المشاريع المنجزة خلال الفترة 130%، حيث تم إنجاز واكتمال 1533 وحدة عقارية في 23 مشروعًا موزعًا على مناطق المملكة، وسُتسهم هذه المشروعات في رفع الناتج المحلي من خلال الاعتماد في تطويرها على المحتوى المحلي.