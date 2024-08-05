تشمل شاليهات ومنتجعًا سياحيًا.. طرح 17 فرصة استثمارية في فيفا

وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمّن إنشاء وتشغيل وصيانة شاليهات، ومطاعم مع جميع الخدمات والألعاب بالحوراء، وإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع سياحي ترفيهي، وخدمات مساندة في حي "ذبوب"، وإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع سياحي وترفيهي مع الخدمات المساندة بجوار حديقة منتزه النافورة، وتشغيل وصيانة ملعب حقو فيفا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مخازن ومستودعات طريق الملك فهد، وإنشاء وتشغيل وصيانة وسحب السيارات والآليات المتعطلة والتالفة ونقلها للموقع المخصص، وتشغيل وصيانة 4 لوحات يوني بول في أماكن متفرقة بالمحافظة، وإنشاء وتشغيل 10 لوحات ميجاكوم وموبي في مواقع متفرقة على طريقي الملك فهد والملك عبدالله، وإنشاء وتشغيل وصيانة لوحة جدارية على طريق الملك عبدالله، إضافة إلى عددٍ من الفرص الاستثمارية الأخرى.