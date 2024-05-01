أكثر من 33 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية خلال الربع الأول لعام 2024م

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أبرز التقرير جهود المؤسسة في هذا المجال الرقابية منها والتوعوية والداعمة لأصحاب العمل والمنشآت والمشتركين في سبيل توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة خالية من إصابات العمل، حيث أشارت المؤسسة أن الربع الأول من عام 2024م شهد انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، كما استفادت أكثر من 8 آلاف منشأة من دعم المؤسسة لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، فيما تخطت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة خلال الربع الأول حاجز 22 ألف شهادة.