بنك التصدير والاستيراد السعودي يحقق إنجازًا جديدًا بوصول التسهيلات الإئتمانية إلى 100 مليار ريال

-أيدها الله – لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لمملكتنا الغالية، وقد توالت النجاحات والإنجازات القيمة التي حققها بنك التصدير والاستيراد السعودي في فترة وجيزة، حيث حقق منذ تأسيسه قفزات نوعية متسارعة في تقديم التسهيلات الإئتمانية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في مختلف الأسواق حول العالم، توجها اليوم بالوصول إلى 100 مليار ريال، وذلك في السنة الأولى من مرحلة الانطلاقة الفعلية للبنك بعد اكتمال مرحلة التأسيس في فبراير الماضي، وسنواصل السعي وتكثيف الجهود للوصول إلى آفاق أبعد لتحقيق مستهدفاتنا التنموية والاقتصادية".