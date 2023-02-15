"إدارة الدَّيْن" تعلن إقفال طرح فبراير ضمن برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي

وبهذا الإصدار أوضح المركز إكماله تمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدَّين المستحق لعام 2023م، والاستمرار -وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخـول في عمليـات تمويلية إضافية بشــكل استباقي، وحسب أوضاع السوق، عبــر القنــوات التمويلية المتاحة، ســواء محليًّا أو دوليًّا، من خلال أســواق الدَّيــن والتمويل الحكومي البديــل؛ وذلك لتعزيز وجود السعودية في أسواق الدَّين، وإدارة مستحقات أصل الدَّين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسمالية والبنية التحتية، التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق، وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.