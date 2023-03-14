مذكرة تفاهم بين صندوق البيئة وشركة الاتصالات لدعم الاستدامة البيئية

وقّع صندوق البيئة مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية (stc)، اليوم، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي المكلف للصندوق منير السهلي؛ بهدف دعم المبادرات المشتركة في مجال الاستدامة البيئية ورفع مستوى التوعية البيئية، وذلك خلال حفل افتتاح فعاليات أسبوع البيئة لهذا العام 2023م، في مدينة الرياض.
ووقّع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والعلاقات الخارجية بالصندوق خالد الحبردي، ومدير عام برامج الاستدامة في الشركة مها النحيط.
وتسعى المذكرة إلى تعزيز ورفع مستوى التوعية البيئية عبر قنوات التواصل ودعم المبادرات المشتركة، ودعم البحث والتطوير في مجال البيئة من خلال برامج شركة الاتصالات السعودية الحاضنة على سبيل المثال (impatcU) و(inspireU)، وكذلك تخصيص جزء من أهداف هذه البرامج لدعم المشاريع والأفكار في قطاع البيئة، إضافة إلى تمكين التقنية والابتكار في مجالات تدعم البيئة واستخدام التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والعمل على مبادرات مشتركة بالتعاون مع المراكز الوطنية للبيئة والأرصاد.
يشار إلى أن المذكرة تأتي ضمن دور الصندوق في العمل على تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتوفير الممكّنات اللازمة للنهوض بهما، والاستثمار الأمثل لرأس ماله في دعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات والممارسات الصديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة.