مذكرة تفاهم بين صندوق البيئة وشركة الاتصالات لدعم الاستدامة البيئية

وتسعى المذكرة إلى تعزيز ورفع مستوى التوعية البيئية عبر قنوات التواصل ودعم المبادرات المشتركة، ودعم البحث والتطوير في مجال البيئة من خلال برامج شركة الاتصالات السعودية الحاضنة على سبيل المثال (impatcU) و(inspireU)، وكذلك تخصيص جزء من أهداف هذه البرامج لدعم المشاريع والأفكار في قطاع البيئة، إضافة إلى تمكين التقنية والابتكار في مجالات تدعم البيئة واستخدام التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والعمل على مبادرات مشتركة بالتعاون مع المراكز الوطنية للبيئة والأرصاد.