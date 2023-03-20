فزع من أزمة مصرفية واسعة.. ماذا فعلت صفقة "كريدي" في البنوك الأوروبية؟

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، وخسرت أسهم بنك كريدي سويس أكثر من 60%، بعدما وافق بنك يو.بي.إس على شراء منافسة المتعثر في صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار؛ وهو ما يعني تقدير قيمة "كريدي سويس" بأقل كثيرًا من قيمته السوقية؛ مما أثار المخاوف من أزمة مصرفية واسعة النطاق.