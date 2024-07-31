نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني من عام 2024م

وأظهرت نتائج النشرة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقّق خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024م.