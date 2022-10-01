الإمارات.. أسعار الوقود تواصل انخفاضها خلال شهر أكتوبر

وكذلك هبط سعر لتر بنزين إي بلس "91" بمقدار 37 فلساً من 3.22 درهم في سبتمبر الى 2.85 درهم في أكتوبر وبنسبة تصل إلى 11.5%، كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر من 3.87 درهم في سبتمبر الى 3.76 درهم في أكتوبر بنسبة 2.8 في المئة.