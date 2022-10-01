الإمارات.. أسعار الوقود تواصل انخفاضها خلال شهر أكتوبر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أكتوبر 2022 بمقدار 38 فلساً في البنزين للشهر الثالث على التوالي وبنسبة تخفيض تتراوح بين 11% و11.5%، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 202.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم السبت أول أكتوبر 2022، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة.
وتم تخفيض سعر لتر البنزين السوبر "98" بمقدار 38 فلساً من 3.41 درهم في سبتمبر إلى 3.03 درهم في أكتوبر، وبنسبة تتجاوز 11%، كما نزل سعر لتر البنزين خصوصي "95" بمقدار 38 فلساً من 3.30 درهم في سبتمبر الى 2.92 درهم في أكتوبر بنسبة تتجاوز 11.5 في المئة.
وكذلك هبط سعر لتر بنزين إي بلس "91" بمقدار 37 فلساً من 3.22 درهم في سبتمبر الى 2.85 درهم في أكتوبر وبنسبة تصل إلى 11.5%، كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر من 3.87 درهم في سبتمبر الى 3.76 درهم في أكتوبر بنسبة 2.8 في المئة.
كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر سبتمبر 2022 بمقدار 62 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 15% و16.2%، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2022، كما أقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال أغسطس الماضي بمقدار 60 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 13 و13.5%، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 62 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022.
ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.