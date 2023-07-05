أسعار النفط ترتفع 3% وسط ترقب السوق لبيانات عن الطلب الأمريكي

وقالت السعودية، أكبر مصدّر للخام في العالم، يوم الاثنين إنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا حتى أغسطس، فيما تطوعت روسيا والجزائر بخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أغسطس 500 ألف برميل يوميًا و20 ألف برميل يوميًا على الترتيب.