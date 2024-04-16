مؤشّر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند "12500" نقطة

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، وعذيب للاتصالات، وأنابيب السعودية، والكابلات السعودية، وسلامة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المتقدمة، وعلم، وسبكيم العالمية، ومجموعة تداول، وسابك؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "10.00%" و"5.30%".