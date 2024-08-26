"موانئ": إضافة خدمة الشحن "ECRC" إلى ميناء جدة الإسلامي لتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي تم إدراجه مؤخرًا في "بورصة لندن للمعادن" (LME)؛ مما يسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ويعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية للبورصات العالمية، ويضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن التي يتم تداولها ضمن البورصة؛ مما يعمل على تحويله إلى مركز توزيع عالمي.