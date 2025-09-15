النفط يصعد مع تراجع الدولار وانخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بعدة عوامل أبرزها انخفاض الدولار وتراجع المخزونات الأمريكية، إلى جانب مؤشرات على قوة الطلب الصيني على التكرير خلال الشهر الماضي.
وسجّل خام برنت ارتفاعًا بنسبة 0.67% ليصل إلى 67.44 دولارًا للبرميل عند التسوية، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.97% مسجلًا 63.30 دولارًا.
ويُعد تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية أحد المحفزات الرئيسة للارتفاع، إذ يجعل النفط المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.
كما تلقّت الأسواق دعمًا من تراجع المخزونات الأمريكية من الخام، وهو ما يُشير إلى تحسّن في مستويات الاستهلاك، وسط توقعات بأن يتّجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 16 و17 سبتمبر الجاري، الأمر الذي قد يُسهم في دعم الطلب العالمي على الوقود.