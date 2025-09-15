النفط يصعد مع تراجع الدولار وانخفاض المخزونات الأمريكية

كما تلقّت الأسواق دعمًا من تراجع المخزونات الأمريكية من الخام، وهو ما يُشير إلى تحسّن في مستويات الاستهلاك، وسط توقعات بأن يتّجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 16 و17 سبتمبر الجاري، الأمر الذي قد يُسهم في دعم الطلب العالمي على الوقود.