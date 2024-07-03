تفوق أرامكو يتواصل: العملاق السعودي يتصدر قائمة أقوى 20 علامة تجارية في آسيا

وشهد التغيير الأكبر في التصنيف صعود مجموعة تاتا الهندية إلى المركز الرابع، بعدما كانت في المركز الثامن، مما دفع بشركة سامسونج الكورية الجنوبية إلى المركز الخامس. وحلت شركة تويوتا اليابانية في المركز السادس، محققة تقدمًا طفيفًا مقارنة بديسمبر 2021.