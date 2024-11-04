بأكثر من 1.4 مليار ريال.. السعودية تتصدر عالميًا في تصدير وإنتاج التمور

واصلت المملكة تصدرها عالميًا في تصدير وإنتاج التمور للعام 2023، وفقًا لتقرير المركز الوطني للنخيل والتمور، حيث بلغت قيمة الصادرات أكثر من 1.463 مليار ريال، استنادًا إلى بيانات مركز التجارة العالمي (Comtrade)، بينما تجاوز حجم الإنتاج 1.9 مليون طن وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وشهدت التمور السعودية انتشارًا واسعًا في الأسواق الدولية، حيث وصلت إلى 119 دولة حول العالم بنهاية العام 2023. وتضاعفت قيمة صادرات التمور بنسبة 152.5% منذ عام 2016، محققة نموًا تراكميًا سنويًا بلغ 12.3%.
وسجلت الصادرات السعودية نموًا ملحوظًا في عدة أسواق، ما يعكس الدعم المستمر من القيادة لقطاع النخيل والتمور، بوصفه قيمة ثقافية تمثل الهوية التراثية والحضارية للمملكة. كما ساهمت الجهود المتواصلة بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية في تسهيل إجراءات التصدير والتسويق العالمي، بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يدعم استراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور لزيادة قدرة التمور السعودية على التنافس عالميًا.
وقد أسهمت خطط وجهود المركز الوطني للنخيل والتمور في ترسيخ مكانة التمور السعودية كمنتج متميز وعالي الجودة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى جعل قطاع النخيل والتمور من الروافد الرئيسية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ضمن القطاعات المستهدفة لتنويع الاقتصاد الوطني.