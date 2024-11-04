بأكثر من 1.4 مليار ريال.. السعودية تتصدر عالميًا في تصدير وإنتاج التمور

وسجلت الصادرات السعودية نموًا ملحوظًا في عدة أسواق، ما يعكس الدعم المستمر من القيادة لقطاع النخيل والتمور، بوصفه قيمة ثقافية تمثل الهوية التراثية والحضارية للمملكة. كما ساهمت الجهود المتواصلة بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية في تسهيل إجراءات التصدير والتسويق العالمي، بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يدعم استراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور لزيادة قدرة التمور السعودية على التنافس عالميًا.