مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11494) نقطة

وكانت أسهم شركات مهارة، وساسكو، والبحري، ومجموعة صافولا، والعمران، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وجاز، ورعاية، وكيمانول، وتمكين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.90%) و(9.97%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وباتك، وشمس، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والدريس، وساسكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.