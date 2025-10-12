مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11494) نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (88.86) نقطة، ليصل إلى مستوى (11494.45) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.6) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (233) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (42) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (211) شركة.
وكانت أسهم شركات مهارة، وساسكو، والبحري، ومجموعة صافولا، والعمران، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وجاز، ورعاية، وكيمانول، وتمكين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.90%) و(9.97%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وباتك، وشمس، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والدريس، وساسكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (57.44) نقطة، ليصل إلى مستوى (25862.86) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5) ملايين سهم.