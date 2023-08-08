خلال أسبوع.. 183 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال

كما بلغ عدد العمليات في الصحة 7.560.000 بقيمة 798.563.000 ريال، وعدد العمليات في الأثاث 1.156.000 بقيمة 295.542.000 ريال، والعمليات في الفنادق 958.000 بقيمة 356.209.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.505.000 بقيمة 114.488.000 ريال، وفي المجوهرات 248.000 بقيمة 219.711.000 ريال، وعدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.796.000 بقيمة 1.428.443.000 ريال،

وفي الترفيه والثقافة 2.274.000 بقيمة 300.937.000 ريال، والعمليات في المطاعم والمقاهي 52.587.000 بقيمة 1.908.749.000 ريال، والأطعمة والمشروبات 43.195.000 بقيمة 1.896.056.000 ريال، والاتصالات 730.000 بقيمة 102.336.000 ريال، والنقل 2.838.000 بقيمة 758.623.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 27.199.000 بقيمة 2.097.341.000 ريال.