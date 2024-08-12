إضافة خدمة "Clanga" إلى ميناء الدمام لتعزيز ربط المملكة بموانئ الشرق الأقصى

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق أداءً تشغيليًا متميزًا خلال النصف الأول من العام 2024م، حيث سجل ارتفاعًا في إجمالي الحاويات الصادرة والواردة، بنسبة 37.40% لتصل إلى 1.534.961 حاوية قياسية، مقارنة بـ 1.117.133 حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023م، كما ارتفع إجمالي حاويات المسافنة بنسبة 87.87% لتصل إلى 37.806 حاويات، مقارنة بـ 20.124 حاوية العام الماضي.