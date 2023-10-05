مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10764 نقطة

فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والأهلي، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.