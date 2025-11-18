الذهب يهبط مجدداً مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

انخفض الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء متأثرا بقوة الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4039.19 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 4038.60 دولارا للأوقية. وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس "كان الدولار أقوى قليلا اليوم، كما تقلصت بعض عقود المضاربة خلال الأسبوع الماضي. وسيشهد سوق الذهب استقرارا في الوقت الحالي".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 50 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1538.74 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1386.01 دولارا.