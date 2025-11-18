الذهب يهبط مجدداً مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 4038.60 دولارا للأوقية. وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس "كان الدولار أقوى قليلا اليوم، كما تقلصت بعض عقود المضاربة خلال الأسبوع الماضي. وسيشهد سوق الذهب استقرارا في الوقت الحالي".