بمشاركة مجموعة من قيادات قطاع الأعمال.. انطلاق الملتقى الثالث لاستدامة المنشآت العائلیة بجدة

ويتناول الملتقى الذي يستمر يومين؛ مجموعة من المحاور التي تستهدف المنشآت العائلية وقطاع الأعمال من خلال جلسات عمل تستضيف مجموعة من المتحدثين لاستعراض موضوعات تشمل: "رحلة الوصول إلى الجيل الرابع"، و"استراتيجيات الاستثمار والآفاق المستقبلية للمنشآت العائلية في ظل رؤية 2030"، و"إدارة الثروة العائلية"، و"كيفية حل النزاعات في الشركات العائلية"، و"الميثاق العائلي"، و"توجيه وتطوير الأجيال في المنشآت العائلية".