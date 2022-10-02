"الخريف" يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة مع عدد من الشركات الأمريكية

وتضمنت اللقاءات تباحث الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في قطاعَي الصناعة والتعدين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية للمملكة. كما استعرض خلال اللقاءات خطط الوزارة لتنمية قطاعَيْ الصناعة والتعدين، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وحجم الفرص التي يوفرها في العديد من الأنشطة لجذب الاستثمارات النوعية. كما بحث سُبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.