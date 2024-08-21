الدولار ينخفض أمام معظم العملات وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

في المقابل ارتفع اليورو إلى 1.1131 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3033 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 1.3054 دولار أمس، وهو المستوى المسجل آخر مرة في يوليو من العام الماضي. وتراجع الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 144.98 ين، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 144.945 ين، لينزل دون الحاجز النفسي المهم البالغ 145 ينًّا للمرة الأولى منذ السادس من أغسطس.