الدولار ينخفض أمام معظم العملات وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة اليوم مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى- إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير الماضي عند 101.34، بعد انخفاضه 0.5% أو أكثر في كل من الجلسات الثلاث السابقة، وسط ترقب المتعاملين لبيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم، قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في نهاية الأسبوع.
كما تأثّر الدولار بتراجع عوائد السندات الأمريكية، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ الخامس من أغسطس، عندما هوت العوائد إلى أقل مستوى في أكثر من عام بعد أن أثارت أرقام الوظائف الشهرية الضعيفة بشكل مفاجئ مخاوف الركود.
في المقابل ارتفع اليورو إلى 1.1131 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3033 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 1.3054 دولار أمس، وهو المستوى المسجل آخر مرة في يوليو من العام الماضي. وتراجع الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 144.98 ين، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 144.945 ين، لينزل دون الحاجز النفسي المهم البالغ 145 ينًّا للمرة الأولى منذ السادس من أغسطس.
أما الدولار الأسترالي فقد تم تداوله عند مستوى أقل قليلًا من أعلى مستوى في شهر أمام العملة الأمريكية عند 0.6749 دولار الذي سجله أمس الثلاثاء.
كما ارتفع الدولار النيوزيلندي قليلًا إلى 0.61585 دولار، مسجلًا أعلى مستوى منذ الثامن من يوليو.