فرص استثمارية واعدة يوفرها المعرض السعودي للتطوير العقاري بجدة

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج؛ على دور الهيئة في الإشراف على السوق العقارية من خلال عمليات الرقابة، والمسح الإلكتروني الخاص بالمخالفات في السوق العقاري عبر 4 مسارات رئيسة للرقابة على السوق؛ حيث يتمثل المسار الأول في الحملات الرئيسة التي تقوم فيها فرق الهيئة بالرقابة على المكاتب العقارية وعلى الشركات؛ حتى يتم التأكد من الامتثال لنظام الوساطة العقارية.