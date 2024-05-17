فرص استثمارية واعدة يوفرها المعرض السعودي للتطوير العقاري بجدة

اختتم المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو 2024" فعالياته بجدة اليوم؛ طارحاً العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وتوظيف أفضل الممارسات والتجارب بين العاملين في القطاع؛ مع تعزيز الشراكات المحلية والدولية.
وغطت جلسات العمل التي قدمها نخبة من المختصين في التطوير العقاري وتحليل الاتجاهات الحديثة بالسوق، وعالم البيانات الجيومكانية وأثرها في بناء آفاق جديدة في العقار، وأساليب وطرق احتراف المزادات العقارية؛ حيث يعتبر المعرض منصة تجمع كبار المطورين العقاريين وفرصة للشركات لعرض منتجاتهم العقارية أمام المختصين والمهتمين بالقطاع وعقد مزيد من الشراكات.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج؛ على دور الهيئة في الإشراف على السوق العقارية من خلال عمليات الرقابة، والمسح الإلكتروني الخاص بالمخالفات في السوق العقاري عبر 4 مسارات رئيسة للرقابة على السوق؛ حيث يتمثل المسار الأول في الحملات الرئيسة التي تقوم فيها فرق الهيئة بالرقابة على المكاتب العقارية وعلى الشركات؛ حتى يتم التأكد من الامتثال لنظام الوساطة العقارية.
وقال: يتعلق المسار الثاني بقيام الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والجهات ذات الاختصاص في الحملات الرقابية المشتركة على عدد من المخالفات مثل مخالفات التوطين على سبيل المثال.
وأضاف أن المسار الثالث وهو مسار المسح الإلكتروني لجميع المنصات العقارية وجميع القنوات الإلكترونية الموجودة، بينما المسار الرابع يتمثل في مسار البلاغات، حيث تتلقى الهيئة كثيرا من البلاغات ويتم معالجتها كمسار رئيس للرقابة والتفتيش في ضبط السوق العقارية.
وشهد معرض "سيريدو 2024" مشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية؛ التي استعرضت أحدث المشاريع السكنية والعروض التمويلية للمواطنين، بما يساهم في تنمية القطاع العقاري واستدامته، وزيادة الحلول السكنية والتمويلية المتنوعة للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- بالوصول لمستهدف 70% لتملك المساكن.
وتطرقت فعاليات المعرض لتسليط الضوء على ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقاري والصناديق العقارية وفنون التفاوض للوسطاء العقاريين، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتحدثين والمختصين في القطاع.
وتضمن المعرض، على هامش فعالياته، إطلاق شركة رواسي العقارية صندوقاً عقارياً بقيمة نحو ملياري ريال لإنشاء 9 آلاف وحدة سكنية لمشروع أجدال جدة؛ الذي يمتد على مساحة تزيد على مليون متر مربع، وانتهى تنفيذ 70% من البنية التحتية له.