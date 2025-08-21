"المراعي" رابع أكبر علامة تجارية للألبان "قيمة" عالميًا للعام الثالث على التوالي

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي: "نفخر بالحفاظ على موقع متقدم بين أبرز العلامات التجارية العالمية للألبان. هذا الإنجاز شهادة على ثقة المستهلكين في منتجاتنا والتزامنا الدائم بمبدأ ’جودة تستحق الثقة‘، كما يرسخ مكانة المراعي كعلامة سعودية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات. ويعكس أيضاً دور الشركة المحوري في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستدامة والتحول الرقمي، بما يواكب تطلعات المستهلكين ويخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030."