"السياري" يرأس وفد السعودية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

ويضم الوفد كلًا من الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث الاقتصادية والإحصاء الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد بن أبوبكر باوزير، إلى جانب عدد من المختصين من البنك المركزي السعودي ووزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية.