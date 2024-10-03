وزير المالية يوقّع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي مع نظيره القطري

وقّع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، مع نظيره القطري علي الكواري، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة، على هامش الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، في العاصمة القطرية الدوحة.