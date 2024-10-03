وزير المالية يوقّع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي مع نظيره القطري

وقّع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، مع نظيره القطري علي الكواري، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة، على هامش الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، في العاصمة القطرية الدوحة.
وخلال التوقيع، أكّد الجدعان أن المذكرة تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وقطر في المجال المالي، بما في ذلك السياسات المالية الكلية، والأنظمة والتشريعات في القطاع العام لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
من جانبه، أشار "الكواري" إلى أهمية هذه المذكرة ودورها الفعّال في تبادل الخبرات والمعلومات في المجال المالي، وذلك لتعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين.