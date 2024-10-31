توقيع استثمار استراتيجي بين شركتي برازيل فودز العربية والدوحة للدواجن

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات الحلال فهد النحيط: "إن استثمارنا في شركة الدوحة للدواجن، بالشراكة مع شركة برازيل فودز العالمية من خلال مشروعنا المشترك شركة برازيل فودز العربية، يرسخ هدفنا الأساسي في جعل المملكة رائدة عالميًا في قطاع الدواجن، ويعكس التزام شركتنا بتمكين اللاعبين المحليين، مما يعزز من إمكانياتهم ويسهّل دمجهم في سلسلة القيمة لتحقيق النمو المستدام. كما أنه يتوافق مع رؤيتنا لقيادة النمو في صناعة الدواجن داخل المملكة وخارجها"، موضحًا أن هذا الاستثمار يدعم رؤية المملكة 2030 ويهدف إلى توطين الموارد والمعارف، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز مفهوم الاستدامة، وخلق فرص وظيفية، وتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي الغذائي.