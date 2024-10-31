توقيع استثمار استراتيجي بين شركتي برازيل فودز العربية والدوحة للدواجن

رعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع شركة تطوير المنتجات الحلال المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع شركة برازيل فودز (بي.آر. إف) العالمية، عبر مشروعهما المشترك شركة برازيل فودز (بي.آر. إف) العربية؛ اتفاقية استثمار استراتيجي مع شركة الدوحة للدواجن.
ويهدف هذا العقد إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالتنوع الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في قطاع الدواجن، والمساهمة في تحقيق الالتزام المشترك بين شركة تطوير منتجات الحلال وشركة برازيل فودز العالمية وشركة الدوحة للدواجن، بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى الضعف بحلول 2030م. ويأتي ذلك ضمن سعي جميع الأطراف لتحقيق التميز في جميع مراحل العمليات المتكاملة لشركة الدوحة، حيث تتضمن خطة التوسع المستقبلية للشركة إضافة خطوط إنتاج جديدة للمسالخ، ومفرخات متطورة، ومزارع حديثة للإنتاج، لضمان تزويد السوق المحلية والدولية بمنتجات دواجن حلال عالية الجودة، وباستمرارية تلبي الطلب المتزايد على هذه المنتجات.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات الحلال فهد النحيط: "إن استثمارنا في شركة الدوحة للدواجن، بالشراكة مع شركة برازيل فودز العالمية من خلال مشروعنا المشترك شركة برازيل فودز العربية، يرسخ هدفنا الأساسي في جعل المملكة رائدة عالميًا في قطاع الدواجن، ويعكس التزام شركتنا بتمكين اللاعبين المحليين، مما يعزز من إمكانياتهم ويسهّل دمجهم في سلسلة القيمة لتحقيق النمو المستدام. كما أنه يتوافق مع رؤيتنا لقيادة النمو في صناعة الدواجن داخل المملكة وخارجها"، موضحًا أن هذا الاستثمار يدعم رؤية المملكة 2030 ويهدف إلى توطين الموارد والمعارف، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز مفهوم الاستدامة، وخلق فرص وظيفية، وتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي الغذائي.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة برازيل فودز العربية ونائب الرئيس للأسواق الحلال إيغور مارتي: "إنه من خلال خبرتنا كأحد القادة العالميين الرئيسيين في إنتاج الدجاج، نسعى إلى تطوير شركة الدوحة من جميع الجوانب التشغيلية، بدءًا من الجودة والكفاءة وصولًا إلى الابتكار والاستدامة. كما تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قطاع الدواجن وضمان إمدادات متواصلة من المنتجات عالية الجودة للمستهلكين المحليين والدوليين"، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار يُجسد إستراتيجية جعل شركة برازيل فودز مرجعًا في قطاع البروتين الحيواني في السوق السعودية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للدواجن المهندس صالح حميدان على أهمية الشراكة قائلًا: "تتماشى هذه الشراكة مع شركة تطوير المنتجات الحلال، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة برازيل فودز العالمية - أحد أضخم منتجي الدواجن في العالم - مع خططنا التوسعية لتوسيع نطاق العمليات وتعزيز قدرتنا على تقديم منتجات دواجن عالية الجودة. يُعد هذا الاستثمار محفزًا لتوسعنا، حيث يوفر الموارد الأساسية والدعم الاستراتيجي لتسريع نمونا، نحن متحمسون للاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز حضورنا في السوق ولعب دور محوري في تشكيل مستقبل صناعة الدواجن في المملكة وخارجها".