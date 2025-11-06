مساهمو "تسلا" يوافقون على خطة تعويضات بقيمة تريليون دولار لإيلون ماسك

وافق مساهمو شركة "تسلا" الأمريكية على خطة تعويضات ضخمة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك تُقدَّر قيمتها بنحو تريليون دولار، وذلك في حال تحقيق الشركة مجموعة من الأهداف الطموحة المتعلقة بالنمو والإيرادات والقيمة السوقية.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" (AP)، جاء التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عُقد في 6 نوفمبر 2025، حيث حظيت الخطة بدعم واسع من المساهمين، لتعيد بذلك إحياء الحزمة التعويضية التي سبق أن ألغتها محكمة في ولاية ديلاوير مطلع العام الجاري.
وأشارت الوكالة إلى أن الحزمة تُعد الأكبر في تاريخ الشركات الأمريكية، وتستند إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من الأداء المالي والتقني، من أبرزها رفع القيمة السوقية لتسلا إلى نحو 8.5 تريليون دولار، وتوسيع نشاطها في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة.
وأضاف التقرير أن هذه الموافقة تمنح ماسك دفعة قوية لمواصلة قيادة الشركة نحو مشاريعها المستقبلية، رغم اعتراض بعض المستثمرين الذين رأوا أن قيمة التعويض مبالغ فيها وتشكل مخاطر على حوكمة الشركة واستدامتها المالية.