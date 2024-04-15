مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12708 نقاط

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، والكيميائية، وسلامة، والاتحاد، واليمامة للحديد الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وسلوشنز، وزجاج، وبوبا العربية، والأول الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و2.73%.