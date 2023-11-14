"راد 2023".. شباب أعمال سعوديون ومصريون يستعرضون مشاريع ريادية في عدة مجالات

استعرض شباب الأعمال السعوديون والمصريون المشاركون اليوم، ضمن فعاليات ملتقى ومعرض "راد 2023م"، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلةً بمجلس شباب أعمال الشرقية بمقر شركة معارض الظهران إكسبو بالدمام، عدداً من المشاريع الريادية في مجالات التقنية والصناعة والزراعة والخدمات.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء أن الملتقى والمعرض المصاحب يهدف إلى التقاء وتجمّع المنشآت الناشئة السعودية والمصرية؛ وذلك بهدف إعطاء فرصة للمبادرين من شباب وشابات الأعمال لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب وفتح أسواق جديدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعرف على منصات وبرامج الدعم والتمويل في المملكة.
وأفاد أن الملتقى هذا العام ركز على ترويج منتجات وخدمات الشباب، ونشر الوعي بأهمية العمل الحر والاتجاه إليه، وذلك من خلال ورش العمل المتخصصة ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التجارية والصناعية وكيفية تدشينها وأدوات المحافظة على استمراريتها.
من جانب آخر، أكد نائب محافظ "منشآت" لريادة الأعمال سعود السبهان عبر جلسة عمل بعنوان "تأثير الريادة في التقنية على الاقتصاد في ظل رؤية المملكة 2030م" أهمية العمل لأن تكون بيئة ريادة الأعمال خادمة لجميع الخدمات ومختلف القطاعات مع تواجد الممكنات الرقمية، وهذا يتزامن مع وجود بنية تحتية مميزة في المملكة.
وتضمّنت جلسة العمل الإشارة إلى أن استخدامات رواد الأعمال للذكاء الاصطناعي في المشاريع الريادية لا يمكن أن تحل مكان الإنسان، لكنه سيرتقي به؛ لكونه يبحث بطريقة مختلفة، مبينين أن برنامج "تسعة أعشار" في صندوق تنمية الموارد البشرية يهدف إلى تقديم خدمات مجانية لرواد الأعمال؛ لتمكينهم ومساعدتهم في تحقيق نجاحاتهم.
وتناولت جلسة عمل بعنوان "دعم المشاريع الريادية في المملكة العربية السعودية" المشاريع الريادية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وقدرتها على دعم الاستدامة المجتمعية، مؤكدين أن المملكة ومنذ انطلاق رؤية 2030 وهي تعوّل كثيرًا على المشروعات ذات البعد الشبابي.