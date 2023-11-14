"راد 2023".. شباب أعمال سعوديون ومصريون يستعرضون مشاريع ريادية في عدة مجالات

وتضمّنت جلسة العمل الإشارة إلى أن استخدامات رواد الأعمال للذكاء الاصطناعي في المشاريع الريادية لا يمكن أن تحل مكان الإنسان، لكنه سيرتقي به؛ لكونه يبحث بطريقة مختلفة، مبينين أن برنامج "تسعة أعشار" في صندوق تنمية الموارد البشرية يهدف إلى تقديم خدمات مجانية لرواد الأعمال؛ لتمكينهم ومساعدتهم في تحقيق نجاحاتهم.