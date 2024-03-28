لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. "البيئة" تطلق الحصاد المجاني للقمح لمساحات 30 هكتارًا

واشترطت الوزارة للاستفادة من الخدمة؛ وجود سجل زراعي مطور ورخصة زراعة القمح، وأن تكون المساحة المرخصة (30) هكتارًا، مع الالتزام بالوقت المحدد مسبقًا للحصاد، مشيرةً إلى أن المستندات المطلوبة للتسجيل في المشروع تتمثل في: صورة من السجل الزراعي والهوية الوطنية، ورخصة الزراعة، ونموذج طلب الحصاد معتمد من فرع الوزارة.