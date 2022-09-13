مسرّعة "مسك" تُطلق النسخة الثالثة من برنامجها بالتعاون مع "بلوج آند بلاي"

وأشار مدير البرامج في "بلوج آند بلاي"، هنريك بيرنتسن، إلى أن القيم والأهداف المشتركة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ستُمكّن من دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، من خلال تمكين مزيد من رواد الأعمال الطموحين والمواهب من أجل دفع التحول الرقمي، بما يتماشى مع الأهداف الجريئة لرؤية 2030، بعد نجاح برنامج مسرعة مسك في نسخته الثانية، يسعدنا مواصلة تعاوننا مع مؤسسة مسك وإطلاق النسخة الثالثة.