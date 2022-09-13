مسرّعة "مسك" تُطلق النسخة الثالثة من برنامجها بالتعاون مع "بلوج آند بلاي"

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، إطلاق النسخة الثالثة من "مُسرّعة مسك"، التي يهدف من خلالها مسار "مسك الريادة"، أحد مجالات تركيز المؤسسة، إلى تمكين الشباب من صُنع شركاتٍ واعدةٍ في مجالاتٍ نوعيةٍ تدعم اقتصاد المملكة؛ وإيجاد أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول عام 2030.
وتعكس مُسرّعة الأعمال في مؤسسة "مسك" رؤية المؤسسة في دعمها بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في المملكة وتعزيز دور الابتكار في الاقتصاد المحلي، من خلال التعاون مع منصة تمكين الابتكار الرائدة عالمياً "بلوج آند بلاي"؛ لتتواصل رحلة تمكين رواد الأعمال الطموحين والمواهب الفريدة والشركات الناشئة ذات الكفاءة العالية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة بهدف تطوير نموّها وتوسعها في المملكة وخارجها.
وأظهرت معدلات النمو تقدماً مذهلاً لـ(40) شركة ناشئة منذ انضمامها إلى مسرعة مسك؛ لينعكس الأثر الحقيقي للبرنامج الذي يُزوّد الشركات الناشئة المحلية والإقليمية خلال 12 أسبوعاً بالتدريب والموارد والأدوات الهادفة لتسريع النمو والتوسع في المملكة، بمشاركة خبراء عالميين يعملون على إرشاد وتوجيه المستفيدين، إضافة إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى صناديق رأس المال الجريء المحلية والعالمية، والجهات الداعمة الأخرة التي تعزز مسيرة الشركات، كما تمكن مؤسسة "مسك" المستفيدين من استخدام ملتقى المدينة كمساحة عمل مشتركة، وتقديم المشورة والدعم المستمر بعد التخرج.
وبعد انضمامهم لمسرعة مسك، استطاع خريجو البرنامج الحصول على ما يقارب من 41.96 مليون دولار من خلال جولاتهم الاستثمارية، وفي الوقت نفسه، شهد خلق الوظائف لشركات خريجي مسك الناشئة زيادة ملحوظة، حيث أوجدت ما مجموعه 293 وظيفة منذ إطلاق البرنامج، 45 منها في المملكة.
وأشار مدير البرامج في "بلوج آند بلاي"، هنريك بيرنتسن، إلى أن القيم والأهداف المشتركة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ستُمكّن من دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، من خلال تمكين مزيد من رواد الأعمال الطموحين والمواهب من أجل دفع التحول الرقمي، بما يتماشى مع الأهداف الجريئة لرؤية 2030، بعد نجاح برنامج مسرعة مسك في نسخته الثانية، يسعدنا مواصلة تعاوننا مع مؤسسة مسك وإطلاق النسخة الثالثة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في رأسمال ناصر التميمي، أنه من خلال مسرعة مسك تعلمنا موضوعات مختلفة عن بيئة ريادة الأعمال من خلال عديد من الأمثلة من الحياة الواقعية، إضافة إلى ذلك نمت شبكتنا من خلال المستثمرين المحتملين سواء كانوا مستثمرين رأس مال جريء أو مستثمرين ملائكيين بشكل ملحوظ نتيجة الخدمات والارشادات التي قامت بها المسرعة.
وكجزء من النسخة الثالثة من مسرعة مسك، جرى اختيار 20 شركة تقنية ناشئة استثنائية في المرحلة المبكرة للانضمام إلى البرنامج، وتعمل المجموعة المختارة في عديد من القطاعات بما في ذلك التقنية المالية، الطيران والفضاء، السياحة، الأغذية والمشروبات، وتكنلوجيا التعليم وغيرها.
وستكون انطلاقة برنامج مسرعة مسك في منتصف شهر سبتمبر الحالي، حيث تبدأ الشركات الناشئة المشاركة بعدة جلسات تدريبية وورش عمل لانطلاق مسيرتهم في البرنامج الممتدة على نحو 3 أشهر.