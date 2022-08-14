السوق العقاري يواصل تعافيه من الصعود.. وأسعار الأراضي تتباطأ والإقراض يتراجع 18%

وختم: إجمالاً، يمكن وصف اتجاه الأسعار بأنه آخذ في الضعف ربعًا بعد ربع نتيجة ما تقدم من أسباب، وسيتأكد استمرارها في هذه الاتجاهات المتباطئة الآن، ثم تأكيدها بدخولها في موجة هبوط مع نهاية العام ومطلع العام القادم، أو العكس من ذلك، ونراقب الفائدة والقروض.