"البحر الأحمر الدولية": اكتمال محطات الطاقة الشمسية للمرحلة الأولى في "وجهة البحر الأحمر"

وقال: اليوم، يشكل هذا الحدث إنجازًا مهمًا، حيث اكتمل تركيب جميع الألواح الكهروضوئية الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية الخمسة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة "البحر الأحمر"، ما يضمن أن رؤيتها في تطوير الوجهة السياحية الأولى في المنطقة، تعمل بالطاقة المتجددة فقط, وهي تعدّ سابقة من نوعها، إذ إنه لم يتم تنفيذ أي مشروع بهذا الحجم باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية في أي مكان في العالم".