صندوق الاستثمارات يستحوذ على حصة 40% من شركة الزامل للخدمات البحرية

وقال مدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة بكر المهنا: "يتمتع قطاع دعم الأعمال البحرية بأهمية إستراتيجية للمملكة، وسيستمر القطاع في لعب دور مهم على صعيد تلبية الطلب العالمي على الطاقة، واستثمارنا في الزامل للخدمات البحرية سيعزز هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن الإسهام في الجهود الأوسع التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة في تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة في المملكة".