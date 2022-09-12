أسعار النفط تهبط بأكثر من 1%.. وبرنت دون 92 دولاراً

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي على الوقود مع تزايد القيود المرتبطة بفيروس "كوفيد -19" في الصين، واحتمالات زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبحسب "رويترز"، قد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تُبقي سياسة "صفر كوفيد" الناس في منازلهم خلال العطلات، مما يقلل من استهلاك الوقود.
كما أن البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي على استعداد لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر لمعالجة التضخم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.07% أو بنحو 99 سنتاً إلى 91.83 دولار للبرميل، في الساعة 09:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما ارتفعت عند تسوية الجمعة بنسبة 4.1%.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.27% أو 1.10 دولار إلى 85.69 دولار للبرميل، عقب ارتفاع بلغ 3.9% في الجلسة السابقة.