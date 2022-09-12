أسعار النفط تهبط بأكثر من 1%.. وبرنت دون 92 دولاراً

وبحسب "رويترز"، قد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تُبقي سياسة "صفر كوفيد" الناس في منازلهم خلال العطلات، مما يقلل من استهلاك الوقود.