الذهب يسجل ذروة جديدة بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

سجل الذهب مساء اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومًا بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، إلى جانب تنامي الطلب على الملاذات الآمنة وسط استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليبلغ 3887 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 3896.49 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% لتسجل 3911.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 47.70 دولارًا للأوقية، وقفز البلاتين بنسبة 1.4% ليصل إلى 1579.05 دولارًا، فيما استقر البلاديوم عند 1244.75 دولارًا.