"الإبراهيم": جهود السعودية في المحافل الدولية أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي

جاء ذلك في تصريح لـ"واس" بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: "تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات".