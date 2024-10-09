"موانئ" توقع مذكرة تفاهم مع ميناء هامبورغ للاستشارات في الكفاءة التشغيلية

يمثل توقيع هذه المذكرة خلال المؤتمر بداية لرحلة نوعية لبناء شبكة موانئ مستدامة تعتمد على الابتكارات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي واللوجستيات المؤتمتة. كما تساهم في تعزيز سلسلة التوريد العالمية والحد من الأثر البيئي من خلال تبادل المعرفة والمبادرات المشتركة باستخدام أحدث التقنيات في لوجستيات الموانئ العالمية.