"موانئ" توقع مذكرة تفاهم مع ميناء هامبورغ للاستشارات في الكفاءة التشغيلية

وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مذكرة تفاهم مع هيئة ميناء هامبورغ "HPA" وشركة هامبورغ لاستشارات الموانئ "HPC" خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للموانئ في هامبورغ.
تهدف هذه الشراكة إلى بناء القدرات وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الموانئ السعودية، إلى جانب التحول الرقمي والأتمتة، وكذلك التدريب وتطوير الكوادر البشرية والاستدامة البيئية في القطاع البحري.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى مواجهة التحديات الرئيسية في عمليات الموانئ الحديثة، بما في ذلك تطوير الحلول اللوجستية والبنية التحتية للنقل البحري، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الموانئ بشكل عام.
يمثل توقيع هذه المذكرة خلال المؤتمر بداية لرحلة نوعية لبناء شبكة موانئ مستدامة تعتمد على الابتكارات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي واللوجستيات المؤتمتة. كما تساهم في تعزيز سلسلة التوريد العالمية والحد من الأثر البيئي من خلال تبادل المعرفة والمبادرات المشتركة باستخدام أحدث التقنيات في لوجستيات الموانئ العالمية.
تأتي مذكرة التفاهم هذه ضمن إطار الدور الذي تؤديه الهيئة العامة للموانئ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تسعى إلى جعل المملكة مركزًا رائدًا للنقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز التميز اللوجستي والاستدامة المالية والاقتصادية للمملكة.